Drôme : deux adolescents de 13 et 14 ans soupçonnés d'avoir violé une camarade puis diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux

Les deux mineurs ont été libérés jeudi et placés sous contrôle judiciaire en attendant leur jugement, rapporte France Bleu Drôme-Ardèche. Les faits remontent à avril.

Deux adolescents, âgés de 13 et 14 ans, ont été mis en examen, jeudi 25 janvier, pour viol et agression sexuelle en réunion à Montélimar (Drôme), rapporte France Bleu Drôme-Ardèche, vendredi 26 janvier. Les deux jeunes sont soupçonnés d'avoir agressé sexuellement et violé une camarade de collège âgée de 14 ans avant de diffuser la vidéo sur internet. Les deux mineurs ont été libérés jeudi et placés sous contrôle judiciaire en attendant leur jugement.

Une plainte déposée fin décembre

L'adolescente a porté plainte fin décembre. Les faits remontent à avril 2017. Alors qu'elle avait été invitée par un ami de son âge à ce qui avait été présenté comme une fête, la jeune fille s'est retrouvée toute seule avec l'hôte et un autre garçon. Le groupe a bu un peu d'alcool, puis les deux garçons se seraient livrés à des attouchements sur leur camarade ainsi qu'à un viol.

La victime présumée affirme avoir fait savoir qu'elle n'était pas consentante, puis avoir choisi de taire les faits pendant plusieurs mois, par honte. Peu de temps après, l'adolescente apprend qu'une vidéo des faits circule sur les réseaux sociaux.