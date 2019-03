Doubs : un ex-entraîneur de rugby condamné à 10 ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur des joueurs mineurs

Les jurés de la cour d'assises du Doubs sont allés au-delà des réquisitions de l'avocat général, qui avait demandé huit ans de prison ferme à l'encontre de l'éducateur sportif, rapporte France Bleu Besançon.

Devant la cour d'assises de Besançon, un ancien entraîneur d'un petit club de rugby du Doubs a été reconnu coupable, mercredi 6 mars, de viols et d'agressions sexuelles sur deux de ses joueurs, mineurs au moment des faits, a appris France Bleu Besançon. Il a été condamné à 10 ans de prison ferme.

Un joueur a été agressé entre 2003 et 2005. De ses 13 ans à ses 15 ans, il a subi des agressions sexuelles et des viols répétés. Il a tout raconté aux gendarmes dix ans plus tard, en 2012, quand il avait 21 ans. Un autre adolescent a subi des attouchements en 2006, lorsqu'il avait 13 ans. Ce n'est qu'après la plainte déposée par son camarade en 2012 que le jeune homme, lui aussi, est sorti de son silence.

L'ex-entraîneur de rugby, âgé aujourd'hui de 46 ans, a comparu libre. Il a exprimé ses regrets dès le début de l'audience mardi matin. Il était placé sous contrôle judiciaire depuis 2013, date à laquelle il avait reconnu les faits en garde à vue. L'avocat général a réclamé huit ans de prison ferme. Les jurés sont allés au-delà des réquisitions.