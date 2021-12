DIRECT. Yannick Agnel "reconnaît" les faits qui lui sont reprochés et n'a "pas le sentiment qu’il y a eu contrainte", déclare la procureure de Mulhouse

Ce qu'il faut savoir

Selon le parquet, les faits reprochés à l'ancien champion de natation Yannick Agnel sont "constitutifs de viol et d'agression sexuelle" en raison de la "différence d'âge" entre la victime et l'accusé, déclare lundi 13 décembre la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, lors d'une conférence de presse. Lui n'a "pas le sentiment qu'il y a eu contrainte", précise la magistrate. Le champion olympique de 29 ans a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire samedi. Suivez notre direct.

La plainte a été déposée cet été. C'est ce qu'a expliqué la procureure de Mulhouse à l'AFP. Elle a également précisé que les faits remontent à "à peu près 2016". Dans ce cadre, Yannick Agnel a été interpellé à Paris jeudi "en fin de matinée" et placé en garde à vue à Mulhouse. Les faits pour lesquels il est poursuivi sont passibles de 20 ans de réclusion criminelle.

Une plainte déposée par la fille de son ancien entraîneur. Pour l'heure, le parquet n'a pas encore dévoilé davantage de détails sur ce qui est reproché à l'ancien nageur, ni sur l'identité de la victime. Mais selon les informations de France Inter, il s'agit de l'une des filles de l'entraîneur de Yannick Agnel, Lionel Horter, quand le nageur s'entraînaît à Mulhouse, entre septembre 2014 et août 2016. Selon L'Equipe et Le Parisien, la plaignante était alors âgée de 13 ans.

Le nageur suspendu par Radio France. "En raison de la procédure judiciaire en cours, la direction de franceinfo décide de suspendre sa collaboration avec Yannick Agnel jusqu'aux conclusions de l'enquête", a annoncé Radio France à l'AFP jeudi. Depuis la fin de sa carrière, le nageur est devenu consultant dans plusieurs médias. Il animait une chronique et un podcast sur l'e-sport sur la radio franceinfo depuis le mois de mai.