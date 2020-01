Délinquance : des indicateurs à la hausse en 2019

Presque tous les voyants sont au rouge. Crimes, délits, l'année 2019 a été marquée par une augmentation de la délinquance. Les homicides enregistrent une hausse de 9%, les coups et blessures volontaires de 8%, les escroqueries de 11% et les violences sexuelles de 12%. Selon les autorités, cette dernière donnée s'explique par la libération de la parole des victimes suite au mouvement #metoo.

Hausse des vols avec armes en région parisienne

Mais l'insécurité et la délinquance sont des phénomènes loin d'être homogènes au niveau national. La hausse des vols avec armes est plus forte en région parisienne et dans les Bouches-du-Rhône. Néanmoins, les vols violents sans armes affichent une baisse de 2%, les vols de véhicules de 1%, tout comme les destructions et dégradations volontaires. Des données plus précises sur la délinquance devraient être dévoilées au printemps.

