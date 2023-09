Cherbourg : la jeune femme victime d'un viol avec tortures début août est sortie du coma, annonce son père

La jeune femme de 29 ans est toujours dans un état "fragile" et "préoccupant" selon son père.

La femme de 29 ans, victime d'un viol avec tortures début août à Cherbourg, est sortie du coma il y a quelques jours, annonce son père dans un communiqué diffusé mercredi 6 septembre sur la radio associative Hag'FM et relayé par Fance Bleu Cotentin. Il précise toutefois que l'état de santé de sa fille reste "fragile" et "préoccupant".

>> Cherbourg : ce que l'on sait du viol avec "actes de barbarie" sur une femme à son domicile

C'est la première fois que ce père de famille prend la parole sur le sujet. Ludovic Loir a souhaité s'exprimer publiquement sur la radio associative où il travaille. Dans le message enregistré qui a été diffusé, il se réjouit que sa fille aille mieux mais reste prudent : "Il lui faudra beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi".

Il ajoute que toute la famille (la mère, les deux sœurs et le frère de la victime) remercie chaleureusement les personnes qui leur ont envoyé des messages de soutien "emprunts de compassion qui nous donnent beaucoup de force pour traverser cette épreuve". Le père revient également sur le "formidable élan de générosité" dont certains ont fait preuve via "la cagnotte Leetchi mis en ligne" par le frère de la victime et l'un de ses amis. Il précise que les 80 000 euros de dons récoltés doivent servir à améliorer le quotidien de sa fille : "Une fois qu'elle sera en mesure de sortir de l'hôpital", mais également à "couvrir des frais de toute nature auxquels notre fille devra faire face".

Le suspect de 18 ans mis examen pour "viol accompagné de tortures ou actes de barbarie"

Concernant l'enquête, il souhaite "une prise de conscience de la part du gouvernement sur le fait que l'on laisse ce genre d'individus au passé judiciaire chargé en toute liberté". Il conclut : "Ayez confiance en la justice nous a-t-on dit. Nous ne souhaitons que cela".

Le 4 août dernier, une femme de 29 ans a été violée chez elle dans son domicile à Cherbourg. La victime a contacté les secours après l'agression, indiquant avoir été victime d'un homme qui s'est introduit chez elle, "qu'elle avait déjà vu mais qu'elle ne connaissait pas". Elle déclare qu'il l'a frappée à plusieurs reprises au visage et sur le corps et violée, en utilisant notamment un manche à balai. Elle a ensuite été hospitalisée et plongée dans un coma artificiel, à cause de lésions graves au niveau du colon et de l'intestin, de fractures des côtes et un risque élevé de choc septique.

Le 10 août, un homme de 18 ans a été interpellé dans ce dossier. Déjà connu de la justice, il a été arrêté chez sa mère, à Cherbourg. Placé en garde à vue, il a fini par reconnaître les faits après les avoir d'abord contestés. Le suspect a été mis en examen pour "viol accompagné de tortures ou actes de barbarie".