Benoît Jacquot accusé de violences sexuelles : le parquet de Paris ouvre une information judiciaire et requiert la mise en examen du réalisateur

Il a passé 48 heures en garde à vue. Le réalisateur Benoît Jacquot, 77 ans, accusé par trois actrices, dont Judith Godrèche, de violences sexuelles, est présenté à un juge d'instruction, mercredi 3 juillet. Le parquet de Paris annonce avoir ouvert une information judiciaire et requis sa mise en examen ainsi que son placement sous contrôle judiciaire. Sont visés par cette information judiciaire des faits de "viol, agression sexuelle et violences, susceptibles d'avoir été commis entre 2013 et 2018 au préjudice" de la comédienne Julia Roy, 34 ans aujourd'hui, et de "viol sur mineur par personne ayant autorité, viol par concubin, susceptibles d’avoir été commis entre 1998 et 2000, et en 2007" au préjudice d'Isild Le Besco, 41 ans.

Le cinéaste Jacques Doillon, 80 ans, avait également été placé en garde à vue lundi, dans le cadre de la même enquête ouverte en février par le parquet de Paris notamment pour viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, après la plainte de Judith Godrèche, 52 ans, contre les deux réalisateurs. Sa garde à vue a été levée mardi soir "pour des raisons médicales", fait savoir le parquet, précisant qu'il "s'est fait transmettre la procédure dès ce jour pour apprécier le périmètre et les modalités des suites à y donner". Dans les deux procédures, les plaignantes qui ont dénoncé des faits qui ne figurent pas dans la période de prévention retenue – 2013-2018 pour Julia Roy et 1998-2000 et 2007 pour Isild Le Besco – "seront contactées personnellement", ajoute cette même source.

Deux plaintes déposées après celle de Judith Godrèche

Les faits dénoncés par Judith Godrèche, qui affirme avoir vécu une relation d'"emprise" et de "perversion" avec Benoît Jacquot de 1986 à 1992, ne figurent pas dans l'information judiciaire en raison, notamment, de la prescription, a appris franceinfo auprès d'une source proche du dossier. Une enquête avait néanmoins été ouverte pour identifier d'autres victimes potentielles non prescrites. Julia Roy et Isild Le Besco ont décrit, dans la presse et dans un livre pour la seconde, le comportement d'un réalisateur qui a profité de son aura et de sa position pour exercer une emprise sur elles. Elles ont porté plainte après Judith Godrèche dans ce dossier.

Benoît Jacquot conteste les faits dont il est accusé. Après son placement en garde à vue, son avocate Julia Minkowski a réagi en affirmant que le cinéaste allait "enfin pouvoir s'exprimer devant la justice", dénonçant une "ultra-médiatisation" et déplorant "des dysfonctionnements de la justice".

Jacques Doillon clame aussi son innocence et a porté plainte contre Judith Godrèche pour diffamation. L'actrice et réalisatrice accuse le réalisateur, ex-époux de Jane Birkin et père de la comédienne Lou Doillon, d'avoir "abusé" d'elle lorsqu'elle avait 15 ans, dans son "bureau" et sur le plateau du tournage du film La Fille de quinze ans. Jacques Doillon "aurait dû être entendu dans le cadre d'une audition libre au vu de l'ancienneté des faits, de leur prescription acquise depuis plus de deux décennies, et de l'inéluctable classement sans suite qui clôturera cette enquête", a commenté son avocate, Marie Dosé, lors du placement en garde à vue de son client.