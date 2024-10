Agressions sexuelles : le réalisateur Nicolas Bedos condamné Temps de lecture : 1min - vidéo : 2min Agressions sexuelles : le réalisateur Nicolas Bedos condamné Le réalisateur et comédien Nicolas Bedos a été condamné à de la prison ferme mardi 22 octobre. Il écope de six mois sous bracelet électronique et six mois avec sursis pour des agressions sexuelles sur deux femmes. Son avocate annonce faire appel. (France 2) Article rédigé par France 2 - D. Schlienger, L. Hauville France Télévisions JT de 20h France 2

Le réalisateur et comédien Nicolas Bedos a été condamné à de la prison ferme mardi 22 octobre. Il écope de six mois sous bracelet électronique et six mois avec sursis pour des agressions sexuelles sur deux femmes. Son avocate annonce faire appel.

Ses dénégations n’auront pas convaincu la cour. L’acteur et réalisateur Nicolas Bedos a été condamné pour des agressions sexuelles commises sur deux femmes. Il écope d'un an de prison dont la moitié avec sursis. Concrètement, il devra porter un bracelet électronique à domicile pendant six mois. À peine le verdict tombé, son avocate s’insurge. Le réalisateur a décidé de faire appel Les faits se sont déroulés au printemps 2023. À la barre, le 26 septembre dernier, Nicolas Bedos affirmait ne se souvenir de rien de ces soirées alcoolisées. Mais il a toujours nié avoir pu commettre des agressions sexuelles. Il a déclaré suivre une thérapie et boire moins d’alcool aujourd’hui. Pour l’avocat des plaignantes, cette condamnation doit avoir valeur d’exemple. Par l’intermédiaire de son avocat, Nicolas Bedos a annoncé faire appel de sa condamnation. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.