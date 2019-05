Agression transphobe : l'agresseur de Julia jugé à Paris

Le 31 mars, en marge d'une manifestation contre le pouvoir algérien, Julia, une jeune femme transgenre, était insultée, bousculée et frappée à la sortie du métro. Sur les images filmées de l'agression, on aperçoit un jeune homme lui porter des coups au visage : c'est lui qui va être jugé, mercredi 22 mai. "Il a 23 ans, il est inconnu des services de police, explique Nathalie Perez mercredi midi en direct du palais de justice de Paris. Mais pour violences en raison d'une orientation sexuelle, il encourt jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende."

"Une peine de principe et des excuses"

La vidéo de l'agression, largement répandue sur les réseaux sociaux, avait traumatisé la jeune femme. "Pour autant, elle ne souhaite pas une sanction exemplaire à l'encontre de son agresseur, mais une peine de principe et des excuses", précise la journaliste de France 3.

Le JT

Les autres sujets du JT