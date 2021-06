Affaire PPDA : trois nouvelles plaintes, dont une pour viol, contre le journaliste

Trois nouvelles femmes ont porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor, a appris ce vendredi franceinfo de source proche du dossier, confirmant une information de BFM. L'une de ces trois femmes accuse l'ancien présentateur du 20H de TF1 de viol. Les deux autres ont déposé plainte pour harcèlement.

Accusé par six femmes différentes

Avec ces trois nouvelles plaintes, Patrick Poivre d'Arvor est accusé par six femmes différentes. Au total, le journaliste est désormais visé par trois plaintes pour viol et trois autres pour harcèlement sexuel. L'affaire la plus retentissante médiatiquement est celle l'opposant à l'écrivaine Florence Porcel qui l'accuse de "viols". L'ancien présentateur vedette du 20h de TF1 nie ces viols et, selon les informations de franceinfo, ne reconnaît pas non plus de relations sexuelles consenties avec Florence Porcel.

La semaine dernière, il a dévoilé des SMS troublants échangés par cette dernière avec une amie. Patrick Poivre d'Arvor a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre Florence Porcel, la décrivant comme une femme obsédée par lui.