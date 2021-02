Affaire Olivier Duhamel : le barreau de Paris engage une enquête disciplinaire contre le politologue et avocat, accusé d'inceste

Le barreau de Paris a engagé une enquête disciplinaire contre le politologue et avocat Olivier Duhamel, accusé de viols sur son beau-fils à la fin des années 1980. Confirmant une information du Parisien et de Libération, le bâtonnier de Paris, Olivier Cousi, a indiqué, lundi 22 février, que le conseil de l'ordre des avocats de Paris avait voté le 16 décembre l'ouverture de cette enquête disciplinaire.

Cette procédure, comme toute procédure disciplinaire engagée par le conseil de l'Ordre, aurait dû rester "confidentielle", a-t-il remarqué. "L'Ordre fait son travail, a une activité importante concernant l'autorégulation et le contrôle de l'exercice professionnel de l'ensemble des avocats".

"La profession d'avocat est une profession de serment. A partir du moment où arrivent des informations à vérifier – chacun bénéficie de la présomption d'innocence –, il faut faire une instruction et déterminer si, quand un avocat a prêté serment, il a dissimulé ou menti ou dit des choses qui ne sont pas exactes. Si c'est le cas, ça pose un problème de maintien ou de respect des principes essentiels de notre profession", a détaillé le bâtonnier.

Un premier rapport attendu sous quatre mois

Le dossier est confié à une formation d'instruction qui a quatre mois pour rendre un rapport, ensuite confié à une formation disciplinaire qui va procéder de manière contradictoire. Celle-ci peut aller du constat qu'il n'y a pas de faute jusqu'à des interdictions temporaires d'exercer, voire à la radiation définitive du barreau.

Ayant prêté serment au barreau de Paris en décembre 2010, Olivier Duhamel avait intégré le cabinet de l'avocat Jean Veil. Au Monde, ce dernier a dit avoir été informé de ces accusations d'inceste "entre 2008 et 2011". Une procédure disciplinaire pourrait-elle également le concerner ? "Pour l'instant, la question ne s'est pas posée", a répondu Olivier Cousi.

Dans un livre paru début janvier, La Familia grande, Camille Kouchner accuse son beau-père d'avoir agressé sexuellement et violé son frère jumeau quand il était adolescent. Le parquet de Paris a ouvert le 5 janvier une enquête préliminaire pour "viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans". Le politologue a démissionné de l'ensemble de ses fonctions : outre la présidence de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), qui chapeaute Sciences Po, il a aussi quitté celle du club d'influence Le Siècle et arrêté ses émissions sur LCI ou Europe 1.