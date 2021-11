Affaire Jean-Luc Lahaye : trois associations, dont La Voix de l'enfant, annoncent se constituer parties civiles

La Voix de l'enfant, Innocence en danger et la Fondation pour l'enfance annoncent qu'elles vont se constituer parties civiles dans l'affaire Jean-Luc Lahaye, a appris franceinfo lundi 8 novembre auprès de ces trois associations confirmant une information du journal Le Parisien.

Vendredi dernier, le chanteur Jean-Luc Lahaye a été mis en examen et placé en détention après 48 heures de garde à vue. Il est poursuivi pour viol, viol sur mineur de plus de 15 ans, agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineur de plus de 15 ans, abus de faiblesse d'un mineur, atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation d'images à caractère sexuel et détention d'images pédopornographiques.

Jean-Luc Lahaye, 68 ans, a été interpellé mercredi dernier, après les plaintes de deux jeunes femmes qui l'accusent de viols et d'agressions sexuelles en 2013 et 2014, alors qu'elles étaient mineures de plus de 15 ans. Le chanteur avait déjà été condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs sur l'une des deux filles en 2015.