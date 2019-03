Accusations de viols et agressions sexuelles au MJCF : "C'est un phénomène vraiment massif", selon une victime

Léa Tytéca dit avoir été violée lors d'un bal organisé par le Mouvement des jeunes communistes alors qu'elle était militante. Elle témoigne mercredi sur franceinfo de l'inaction de l'équipe dirigeante d'alors et de son traumatisme.

Alors que le Parti communiste française (PCF) a présenté ses excuses mardi aux victimes présumées de viols et d'agressions sexuelles dans le Mouvement des Jeunes communistes (MJCF), franceinfo a recueilli le témoignage de Léa Tytéca, 22 ans, coordinatrice du Mouvement des jeunes communistes 66, qui dit avoir été violée en 2016.

Un phénomène "massif"

Léa Tytéca indique avoir recensé quinze agresseurs et abuseurs présumés, elle estime que le phénomène est "massif" et touche "énormément de camarades". Elle appelle à une prise en charge collective au sein de la jeunesse communiste. La jeune femme accuse d'inaction notamment Camille Lainé, la secrétaire générale des Jeunes communistes, mais aussi de ne pas l'avoir accompagnée dans ses démarches "juridiques, morales ou médicales". Elle-même dit avoir été violée : "J'étais au bal des étudiants communistes en 2016 et le 14 juillet, le soir, un ami à moi m'a violée", relate la victime déclarée, expliquant que, ce soir-là, elle s'était "inquiétée" de voir un camarade "très très ivre" et l'avait raccompagné à l'hôtel.

On est monté dans la chambre, il a commencé à m'embrasser, à vouloir coucher avec moi, j'ai dit non, du coup il m'a poussée, il m'a forcée à plusieurs reprises, pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il s'endorme sur moi.Léa Tytécaà franceinfo

"Je n'ai pas compris tout de suite qu'il s'agissait d'un viol, indique Léa Tytéca. Je savais très bien la violence que c'était, je savais très bien que je n'avais pas envie, que j'avais montré mon désaccord et tout ça mais je ne me rendais pas compte." "J'avais beaucoup de culpabilité, poursuit-elle, énormément de honte, et j'ai mis très longtemps avant d'en parler dans les mots qu'il faut, c'est-à-dire en employant le mot viol." Léa Tytéca en parle au jeune homme deux semaines après. Lui lui répond que "très très ivre", il ne s'en souvient pas, que c'était toutefois "possible". Il ne s'excusera pas.

Au départ, elle n'en parle qu'à des amis. "Je ne voulais pas, dit-elle, que tout ça me retombe dessus ni que ça lui retombe dessus à lui non plus, je voulais le protéger en fait." Mais, à mesure que le temps passe, le croiser lors d'évènements organisés par le parti, l'entendre prendre la parole, exercer son pouvoir, lui devient insupportable.

"On m'a sorti des tas d'excuses"

La jeune femme décide finalement d'alerter les responsables des étudiant communistes qui la soutiennent mais l'homme appartient au Mouvement des jeunes communistes et n'est ni exclu ni sanctionné pendant plusieurs moi, jusqu'à ce qu'il doive quitter le mouvement. La raison de son départ ne sera pas précisée, indique Léa Tytéca. "Les camarades autour qui étaient au courant de l'affaire n'ont rien fait, n'ont rien dit, ne voyaient pas le problème et même essayaient de cacher l'affaire aux militants", accuse-t-elle. "Tout cet ensemble-là m'a fait me sentir extrêmement mal (...). On m'a sorti des tas excuses pour justifier le fait qu'il allait garder son mandat, par exemple, il est fragile psychologiquement, il a fait une tentative de suicide. J'ai aussi entendu que comme il n'avait commis qu'un seul viol, il n'allait pas recommencer".