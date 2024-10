Habitations : d’anciennes cabanes de pêcheurs dans le viseur de l'État

Dans une centaine de communes principalement situées dans la vallée de la Somme, un recensement, mené par la direction départementale des territoires et de la mer a eu lieu. L'objectif : permettre d’identifier le nombre de cabanes illégales. Elles sont plus de 2 000 aujourd'hui.

Les constructions précaires et non autorisées sont bâties en zone inconstructible en raison d’un risque d’inondation important et présentent des risques pour la sécurité des biens et des personnes, ainsi que pour l’environnement. Plusieurs logements ont déjà été détruits. Ils n'étaient plus habités. Le maire a reçu des recommandations de la préfecture. 46 constructions sont visées. À quelques kilomètres de là, d'autres habitants sont dans la même situation. Le menace pèse sur eux.