VIDEO. Centenaire du 11-Novembre : regardez le documentaire "Apocalypse Verdun"

A l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron, mardi 6 novembre, dans l'ossuaire de Douaumont (Meuse), en mémoire aux soldats tués lors de la bataille de Verdun, en 1916, franceinfo.fr propose de revoir le documentaire Apocalypse Verdun. En s'appuyant sur plus de 500 heures d'images d'archives restaurées et mises en couleurs, Isabelle Clarke et Daniel Costelle offrent une plongée de 90 minutes au cœur d'une des plus grandes batailles de tous les temps.

Verdun, théâtre des pires affrontements

A la fin 1915, les chefs d'états-majors britanniques et français veulent mettre un terme à la guerre, qui dure depuis un an et demi, grâce à une offensive prévue pour l'été dans la Somme. Mais les Allemands les surprennent en déclenchant, le 21 février 1916, une pluie d'obus sur 20 km de front à Verdun, à seulement 230 km de Paris.

Pendant 300 jours et 300 nuits, la région est le théâtre des pires affrontements de la Première Guerre mondiale entre Français et Allemands. Un tournant de la Grande Guerre et, pour les poilus, le symbole de toutes ses horreurs. Les pertes humaines – tués et blessés – s'élèvent à 362 000 côté français et à 336 000 côté allemand.