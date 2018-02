GRAND FORMAT. Comment un soldat mort pour la France à Verdun a fini par être identifié grâce à la science

Les équipes plongent dans un trou de deux mètres de profondeur, creusé dans la glaise pour accueillir une cuve d'assainissement, dans le cadre du réaménagement du Mémorial. La cavité a ouvert une véritable faille temporelle. Godillots à clous, boutons d'uniforme, pipes, sacoches de balles Lebel, baïonnettes Rosalie, Bible, lorgnons, casque Adrian... et une fiole d'alcool à la menthe Ricqlès. Bruno Frémont dégage le bouchon d'argile et passe le nez au-dessus du goulot, avant d'entamer une partie de puzzle. Après quelques efforts, il réappareille trois squelettes entiers sur des draps blancs. Mais quelque chose le chiffonne encore : où sont passées les plaques militaires ?

Une petite fiole d'alcool de menthe, utilisée par les poilus comme remontant ou pour désinfecter des plaies mineures. (MAXPPP)

Le médecin demande aux ouvriers du chantier et des sépultures militaires d'ausculter la terre déblayée, déjà déplacée à une centaine de mètres pour un terrassement. Après quelques minutes, ils découvrent un petit bout de métal en zinc frappé d'un nom : "Claude Fournier". Le lieu d'incorporation figure au dos : "Mâcon". Les soldats de la première guerre mondiale portaient deux plaques militaires sur eux : l'une autour du cou (ou dans leur porte-feuilles), l'autre au poignet. A la mort d'un compagnon, les soldats débarrassaient parfois la dépouille de ses effets personnels et d'une des plaques pour les restituer à la famille.

Bruno Frémont dispose d'un nom mais, pour l'heure, impossible de l'attribuer formellement à l'un des trois squelettes. L'analyse des os longs permet simplement d'estimer leurs tailles : 1,66 m, 1,73 m et 1,78 m. A en juger son état dentaire, la soudure de l'extrémité interne de la clavicule et quelques signes d'arthrose, l'un d'eux devait être plus âgé que ses compagnons d'infortune. Ces deux-là ont été fauchés par la guerre à une vingtaine d'années, sur le talus du chemin de fer, lors des violents combats qui ont vu Fleury changer de main à dix-sept reprises. Comme eux, 160 000 soldats français ont été tués ou ont disparu lors des 300 jours de la bataille de Verdun, quand un obus pleuvait toutes les trois secondes.

(BRUNO FREMONT)

En fin d'après-midi, le médecin légiste adresse un cliché de la plaque à Frédéric Plancard, journaliste à L'Est Républicain, qui est passé plus tôt au Mémorial. "J'étais en train d'écrire que l'identification serait impossible", se souvient ce dernier, mais cette photo va changer la donne. Versé en généalogie, le journaliste a la présence d'esprit de consulter la base de données Mémoire des hommes, où il dégote la fiche du soldat Claude Fournier et son lieu de naissance : Colombier-en-Brionnais (Saône-et-Loire). Cette information n'échappe pas au Journal de Saône-et-Loire et l'impossible enquête peut rebondir, à 430 km du lieu de la découverte.