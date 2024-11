Suppression d'un jour férié : "Le 11-Novembre est intouchable", estime le président du Souvenir Français

Le gouvernement réfléchit à supprimer un second jour férié afin de réaliser des économies. L'option du 11-Novembre n'en est pas une pour Serge Barcellini.

"Le 11-Novembre est intouchable", estime Serge Barcellini, président général du Souvenir Français, invité de France Bleu Lorraine Nord lundi matin 11 novembre, alors que le gouvernement envisage de supprimer un second jour chômé dans l'année pour faire des économies budgétaires. Il y a 16 ans, c'est le lundi de Pentecôte qui a été transformé en journée de solidarité, mais Serge Barcellini ne croit pas à la suppression du 11-Novembre. "Je pense qu'on est incapable de retoucher à la journée fériée du 11-Novembre, qui est une journée fériée qui a été exigée par le monde ancien combattant en 1922", assure-t-il.

À ses yeux, ce jour est "quasiment intouchable, d'autant plus que sous la présidence du président Sarkozy, la thématique du 11-Novembre a été élargie à l'ensemble des OPEX [les opérations militaires extérieures], des combattants qui meurent aujourd'hui sur le terrain". Il imagine que "le 11-Novembre soit de plus en plus, demain, la grande journée du monde combattant, c'est-à-dire la journée de la mémoire combattante, comme il y a un Memorial Day aux États-Unis ou en Angleterre". Pour lui, "objectivement, le 11-Novembre est intouchable".

Le 8-Mai est une journée "beaucoup plus complexe"

En revanche, le 8-Mai a "une histoire commémorative très compliquée", rappelle Serge Barcellini. Le 8 mai a alterné entre jour férié et jour travaillé, décrit-il. C'est devenu un jour férié "par la décision de la IVe République en 1954 et il a été supprimé en tant que jour férié par le général de Gaulle quand il est arrivé au pouvoir en 1959", poursuit Serge Barcellini. Il est redevenu jour férié en 1981 "par le président Mitterrand pour s'opposer à ce qu'avait fait le président Giscard d'Estaing en 1975, qui avait supprimé la commémoration du 8-Mai", relate le président du Souvenir Français.

Serge Barcellini pense que "le 8-Mai est donc une journée beaucoup plus complexe et on peut imaginer que certains vont penser à re-supprimer la journée fériée du 8-Mai". Mais le 8-mai en 2025, "nous allons commémorer le 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Je vois mal un gouvernement supprimer la journée fériée avant la commémoration du 8-Mai 2025", prédit Serge Barcellini.