DIRECT. Centenaire du 11-Novembre : Emmanuel Macron et Theresa May sont dans la Somme. Regardez l'édition spéciale de franceinfo

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron poursuit, vendredi 9 novembre, son périple du centenaire de la fin de la Grande Guerre, rejoint par la Première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, dans un haut lieu franco-britannique de la Première Guerre mondiale, la Somme.

Le mémorial de Thiepval. Après un déjeuner de travail, Emmanuel Macron et Theresa May se rendent à la nécropole franco-britannique de Thiepval. Ce mémorial massif de 45 mètres de haut, dédié aux armées britannique et française et aux combattants sud-africains, est le plus grand du Commonwealth. Y sont gravés les noms de 72 000 soldats britanniques et sud-africains portés disparus entre 1914 et 1918 dans la Somme.

Malmené par la population. Avec cette visite, le chef de l'Etat boucle sa longue "itinérance mémorielle" entamée dimanche 4 novembre dans le Grand Est sur les traces de la Grande Guerre et émaillée de nombreux contacts avec la population. Emmanuel Macron a souvent été confronté à des expressions de colère des Français qu'il a rencontrés, contre le faible montant des retraites ou la hausse du prix des carburants.

Politique et diplomatie. Emmanuel Macron sera vendredi soir à Paris, avant un week-end de commémorations du centenaire de l'armistice, qui s'achèvera par un Forum sur la paix où sont attendus une soixantaine de dirigeants mondiaux. Samedi, le président recevra son homologue américain, Donald Trump, avant de retrouver Angela Merkel dans la clairière de l'Armistice, à Rethondes, dans la forêt de Compiègne (Oise). Enfin, dimanche 11 novembre, point culminant de ce centenaire, il présidera le Forum de Paris sur la paix, rassemblant de nombreux acteurs de la gouvernance mondiale : Etats, organisations internationales, ONG, entreprises, syndicats, groupes religieux, mais sans Donald Trump.