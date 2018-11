DIRECT. Centenaire du 11-Novembre : Emmanuel Macron est à Notre-Dame-de-Lorette. Regardez l'édition spéciale de franceinfo

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #11NOVEMBRE

: Morts, orphelins, zones dévastées... La France et l'Europe étaient en piteux état après quatre années de guerre sans précédent. Je vous présente dans cette vidéo les conséquences de la guerre en six chiffres chocs.

















: Un peu de lecture avant de passer à table ? Voici les bons contenus à ne pas rater aujourd'hui sur franceinfo :



"On criait, on sautait, on gesticulait comme des fous."Notre vidéo montrant l'armistice raconté par un soldat du front.



• #CARBURANTS "On nous prend pour des vaches à lait !" : voilà près de 50 ans que les automobilistes râlent à la pompe. La preuve en images.



Empruntez-vous des passages à niveau dangereux sur votre trajet quotidien ? Découvre le dans notre carte.

: Des voix de poilus ont été retrouvées à Berlin. Plus de 2 000 enregistrements de soldats français, réalisés pendant leur détention, sont sorties des archives allemandes et désormais consultables. On vous en dit plus dans cet article.