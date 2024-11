Direct 11-Novembre : suivez les commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale

Emmanuel Macron va commémorer, lundi 11 novembre, le 106e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, lors d'une cérémonie à Paris, sous l'Arc de triomphe, en présence du Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer. Suivez en direct ces commémorations, placées "sous le signe de l'amitié franco-britannique", et l'émission spéciale de France 2.

• Le 120e anniversaire de l'Entente cordiale. Ce 11-Novembre sera à la fois "traditionnel et particulier", a relevé vendredi l'Elysée, car placé "sous le signe de l'amitié franco-britannique" alors qu'est célébrée cette année le 120e anniversaire de l'Entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni.

"Marseillaise" et "God Save The King". Après un entretien à l'Elysée, les deux dirigeants français et britannique iront déposer une gerbe devant la statue de Georges Clemenceau, puis devant celle de Winston Churchill, avant de se rendre sur la place de l'Etoile. Le président Macron déposera une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu, ravivera la Flamme du souvenir et saluera d'anciens combattants et des familles de militaires morts pour la France. Le chœur de l'armée française jouera la Marseillaise, précédée de l'hymne britannique, God Save The King.