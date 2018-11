1914-1918 : le périple d'Emmanuel Macron devient diplomatique

Le déplacement d'Emmanuel Macron prend vendredi 9 novembre, et pour tout le week-end, une tournure internationale à l'occasion des commémorations de l'armistice de 1918. "Cette guerre fut un champ de bataille international. Ici, dans la Somme, une vingtaine de nationalités ont combattu, dont les Britanniques. C’est pour leur rendre hommage que Theresa May et Emmanuel Macron se retrouvent", explique la journaliste Anne Bourse, en direct d'Albert (Somme). "Ils se rendront tout à l'heure au mémorial de Thiepval, où 72 000 soldats britanniques sont morts", détaille-t-elle.

Une centaine de chefs d'État à Paris

La France et la Grande-Bretagne ont combattu ensemble durant la Grande Guerre, "mais lors du déjeuner de travail qui va donc avoir lieu ici [à Albert], il sera aussi question du Brexit. Les conditions de la sortie de l'Europe des Anglais seront au cœur des discussions entre Theresa May et Emmanuel Macron. Le président entame donc maintenant une étape plus diplomatique. Demain [samedi 10 novembre], à Compiègne (Oise), il sera avec Angela Merkel pour le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale et dimanche [11 novembre] à Paris, près d'une centaine de chefs d'État sont attendus", conclut la journaliste.

