14-18 : Merkel et Macron réunis à Rethondes

Des gestes de tendresse dans un monde en paix. Pour le centenaire de l’armistice, Angela Merkel et son homologue Emmanuel Macron ont alterné les gestes de complicité et de solennité. Si les deux nations ont perdu plus de trois millions de soldats, le rendez-vous était capital. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont aussi joué la carte du symbole en rentrant dans la réplique du wagon de Rethondes (Oise). Les deux chefs d’État ont signé le livre d’or, à l’instar d’un album souvenir. Une rencontre scénographiée pour transmettre un message aux jeunes générations, qui étaient présentes dehors.

" Ne rien céder "

Macron a rappelé un message : "Si nous voulons être à la hauteur de ce que ces combattants disaient, c’est-à-dire ‘plus jamais ça’, c’est de ne rien céder aux passions tristes, aux tentations de la division et tout faire pour continuer à œuvrer ensemble et faire que la jeunesse de nos pays continue d’avoir des projets d’avenir". Puis, il y a eu un bain de foule avec les anciens combattants, et un hommage. À Paris, une soixantaine de chefs d’État seront présents pour la cérémonie officielle avec notamment Vladimir Poutine et Donald Trump.