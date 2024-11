11-Novembre : "Un sacré travail de reconstitution" mené à Meaux pour créer une tranchée de la Première Guerre mondiale, pédagogique et immersive

À quoi ressemblait la vie dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale ? Pour répondre à cette question, une tranchée à ciel ouvert de 800 m² est inaugurée lundi 11 novembre au musée de la Grande Guerre à Meaux (Seine-et-Marne), en Île-de-France. Un parcours immersif et pédagogique a été imaginé, notamment avec des sons très réalistes rappelant le mode de vie des poilus dans ces tranchées. C'est un tout nouveau dispositif, unique en France, avec un décor composé en résine.

: à lire aussi Dans les Ardennes, découvrez comment les jeux vidéo s'emparent de la Première Guerre mondiale au musée Guerre et Paix

Comme une nouvelle recrue, l'entrée sur le champ de bataille se fait par l'arrière, par la tranchée. "Grâce aux sons, on entend qu'on arrive au moment de l'assaut. La tranchée s'accompagne d'une découverte sonore qui dure 20 minutes. Il y a une alternance entre séquences calmes et trois temps forts qui correspondent à des bombardements ou à un assaut", décrit Johanne Berlemont, responsable de la conservation du musée.

Un poste d'artillerie, un poste d'observation et un poste d'écoute ont, entre autres, été reconstitués. (VALENTIN BARTEVIAN / FRANCEINFO)

Tout est fait pour se plonger dans le quotidien des poilus. Il y a un poste d'artillerie, un créneau de tir, un poste d'observation. Tout a presque été reconstitué. Il y a même un poste d'écoute qui servait alors à espionner les ennemis : "C'était une corvée pour les hommes, une tâche imposée. C'était dangereux parce que lors des "coups de main", lors des opérations nocturnes, ce sont les premiers postes qui étaient visés". Dans ce poste d'écoute, une petite cabine de quelques mètres que l'on découvre après avoir rampé, on entend des conversations de soldats allemands.

L'appui de conseillers historiques

Cette immersion réaliste dans une tranchée était indispensable selon Audrey Chaix, la directrice du musée. "C'est vraiment le symbole de la Grande Guerre, souligne-t-elle. C'était donc important pour nous d'aller plus loin que la reconstitution de tranchées qu'on a déjà dans le musée pour proposer cette nouvelle salle. On le pense comme ça. Elle permet aux visiteurs de comprendre le système des tranchées pendant la Grande Guerre". Ce décor plaît à Christophe, vêtu d'une tenue de soldat de l'époque et qui fait partie du spectacle historique de Meaux.

"C'est un sacré travail de reconstitution. On s'y croit !" Christophe, qui fait partie du spectacle historique de Meaux à franceinfo

Atteindre un tel réalisme a été possible grâce à Michaël Bourlet, l'un des conseillers historiques qui a travaillé à la conception de cette tranchée pédagogique : "J'ai retrouvé dans les archives, et elles sont nombreuses, des tracés de lignes de tranchées effectués par les soldats pendant la Première Guerre mondiale, et on a fait une sorte de synthèse de tout cela. Au-delà de montrer comment c'était, c'est aussi permettre aux gens de comprendre quelque chose qui nous paraît totalement incompréhensible aujourd'hui : pourquoi des gens, pendant quatre ans, tiennent dans des tranchées à faire la guerre ?"

Pour ce faire, tout au long du parcours, des panneaux expliquent chacun des différents espaces de la tranchée. Le Premier ministre, Michel Barnier, est présent lundi 11 novembre à Meaux pour les commémorations et pour inaugurer cette tranchée pédagogique.