11-Novembre à Paris : 10 000 forces de sécurité mobilisées, la préfecture de police se prépare à l'action d'un black bloc

Près d'une centaine de délégations étrangères sont attendues à Paris pour la commémoration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale.

"Près de 10 000 personnes, 10 000 forces de sécurité, seront mobilisées pour sécuriser l'ensemble du dispositif" des commémorations du 11-Novembre et du Forum pour la paix, samedi et dimanche. C'est ce qu'a annoncé jeudi 8 novembre le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

Un rassemblement contre la venue de Donald Trump a été autorisé place de la République, dimanche à 14 heures, où sont attendues "plusieurs milliers de personnes", selon la préfecture de police. Celle-ci se prépare à "un risque de débordements dus à la création attendue d'un black bloc".

"Il nous faut être extrêmement vigilants"

"Paris accueillera 98 délégations étrangères, 72 chefs d'Etat ou de gouvernement à la fois pour les commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale mais aussi pour le Forum pour la paix", a souligné Christophe Castaner, qui s'exprimait en marge d'une réunion sur le sujet à la préfecture de police de Paris. Le ministre de l'Intérieur s'est dit "serein et confiant". "Mais il nous faut être extrêmement vigilants", notamment face "au risque terroriste" et à celui de "la mouvance radicale", a-t-il souligné.

Des périmètres de sécurité et des mesures de contrôle seront mis en place autour des sites concernés par les commémorations, selon la préfecture de police. Tout comme autour du musée d'Orsay, qui accueillera samedi soir un dîner offert par Emmanuel Macron aux 72 chefs d'Etat et de gouvernement, ou autour de la Philharmonie de Paris, où sera donné un concert pour plusieurs membres des délégations étrangères.

Dimanche, près de 2 000 membres des forces de l'ordre seront affectés à la sécurisation du secteur de l'Arc de triomphe, qui sera bouclé avec des points de filtrage. Ce même jour, 2 600 personnes sont attendues au Forum de la paix à la grande halle de la Villette, dans le 19e arrondissement. Là encore, le site sera bouclé avec points de filtrage, et la circulation sera neutralisée sur le périphérique entre la porte de la Muette et la porte de Pantin, entre 13 heures et 16 heures.