GRAND FORMAT. "On ne voulait pas d'un village sans âme" : dans le Morbihan, Laury et Loïc ont relancé le dernier commerce de Silfiac

Il est 13 heures à La Belle Epoque, quand Laury, torchon sur l'épaule, prend sa seule pause de la journée. Depuis 7 heures ce matin, elle a approvisionné les rayons, réceptionné les livraisons de ses producteurs, servi les clients au bar et à l'épicerie, changé un fût de bière… Le tout en distribuant des sourires et tentant de mémoriser les prénoms des uns et des autres.

Le rythme imposé par les multiples composantes du commerce (le pain le matin, l'épicerie toute la journée et le bar le soir) est infernal et mobilise 13 heures par jour celle que ses anciens collègues surnommaient "superwoman". Si Loïc prend sa part du fardeau, il doit aussi lancer cette semaine les plants de la prochaine récolte de légumes, et réparer le camion. Il y a deux jours, Laury a fait une sortie de route au volant du Traffic familial, après avoir croisé un chevreuil. Le pare-chocs est foutu, mais la famille, qui s'est endettée de 30 000 euros pour les travaux et les stocks du magasin, n'a pas les moyens de faire réparer le véhicule par un garagiste.

Après avoir avalé un en-cas à la va-vite, la vaillante gérante déverrouille sa porte pour la seconde fois de la journée. En début d'après-midi, plusieurs grands-mères passent faire leurs courses au calme, avant que le flot des écoliers sortis de classe n'inonde le bar, en cris et en chocolats chauds. Les producteurs locaux qui alimentent le magasin en jus de pomme, farine ou fromage de chèvre passent aussi une tête, inquiets de l'écoulement de leurs stocks. Bientôt, les retraités du village s'installent au comptoir, eux qui s'étaient résignés en attendant la saison de la pétanque à parcourir des kilomètres pour avaler leurs galopins de bière ou leurs verres de rosé. Et puis il y a ceux qui ont fait de la route, comme Didier et son fils, pour venir découvrir ce bar-épicerie étonnant, entrevu à la télévision régionale ou dans le journal. Le soir venu, une foule hétéroclite de jeunes et d'anciens vient prendre l'apéro, en cette veille de vacances scolaires.

Laury Coyaud change un fût à La Belle Epoque, le 9 février 2019 à Silfiac (Morbihan). (MATHILDE GOUPIL / FRANCEINFO)

Autour du comptoir, on se plaint du temps affreux – "En Bretagne, il ne pleut que sur les cons" – et on prend le pouls du village – "L'enterrement de Jacky sera lundi". Surtout, on se réjouit d'avoir enfin un lieu pour se croiser. "Un commerce, c'est là où on se parle finalement", acquiesce Melchior, jeune collégien à la crinière blonde qui se voit déjà traîner ici avec ses copains.

Bilan de cette journée : 958 euros de chiffre d'affaires, également réparti entre le magasin et le bar. Un montant "bien au-delà de nos attentes", se réjouit, prudente, Laury, en faisant les comptes de la journée. Pour la suite, le couple a déjà des projets : racheter l'espace au-dessus du bar, dans lequel vivent encore Véro et son mari, afin d'aménager un espace billard, organiser des soirées "au moins une fois par mois" en proposant à des food-trucks de servir, relancer le four à pain pour y cuire des pizzas...

Pour la soirée de "passation" entre anciens et nouveaux gérants, Loïc et Laury avaient déjà innové en conviant un groupe de musiciens. Ils espéraient séduire le chaland : l'affaire a trop bien marché. "On a servi 500 pressions dans la soirée et on a vidé huit fûts dans le week-end", se rappelle Laury, pas tout à fait remise de la fatigue de ce soir-là. Pour gérer le flux continu de commandes, Véro et son mari, les ex-propriétaires, et deux anciens commerçants de Silfiac sont passés derrière le bar afin d'épauler le couple débutant. Il aura fallu douze mains pour étancher la soif de leurs voisins. Et leur envie de renouer du lien.

Mathilde Goupil