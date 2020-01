GRAND FORMAT. "A tout moment, on peut faire l'intervention de notre carrière" : immersion pendant 24 heures avec les pompiers de Paris

Le 30 octobre 1873, lors de l'incendie de l'Opéra, à Paris, le caporal Bellet fut précipité dans le vide par l'écroulement d'un plancher." Chaque lundi à 8 heures précises, une histoire différente est récitée face aux 22 pompiers présents, alignés au garde-à-vous dans la cour de la caserne de Bitche. C'est "l'appel des morts au feu". Puis ils entonnent La Marseillaise avant d'observer, en ce lundi de début décembre, une minute de silence pour les 13 soldats tués au Mali.

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, la BSPP, est une unité de l'armée de terre, placée sous l'autorité du préfet de police de Paris. Cette unité, qui a 208 ans d'âge, couvre avec ses 76 casernes les 20 arrondissements de Paris ainsi que la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Ici, dans le centre de secours du 19e, situé à quelques pas du parc de la Villette, ce sont 71 pompiers dont 3 femmes, une caporal-chef et deux premières classes, qui effectuent leurs 12 gardes mensuelles de 24 heures. "Bitche est la troisième caserne de Paris, en effectif mais aussi en nombre de départs avec plus de 12 800 sorties en 2018", décrit le sergent-chef Victorien Magnien.

La cérémonie terminée, tous se serrent la main, le képi sous le bras, à l'intérieur duquel beaucoup ont collé une photo de leur famille. Chaque escouade part vérifier l'équipement de son véhicule d'affectation. Kévin, 26 ans, sergent et pompier de Paris depuis huit ans, est pour les prochaines 24 heures le "chef d'agrès" sur le VSAV 135, le véhicule de secours et d'assistance aux victimes, aussi appelé "l'ambulance" dans le jargon des pompiers. Son rôle est de gérer les hommes et le véhicule qui lui sont affectés durant sa garde. Il commande le caporal Alan, 27 ans, quatre ans d'ancienneté, et le première classe Paul, 20 ans et deux années de service, respectivement conducteur et équipier. Le premier gère les trajets dans un flux routier dense en journée dans Paris. Le second, assis à l'arrière, s'occupe de la victime jusqu'à l'hôpital.

Tous les trois, crânes rasés et sourire aux lèvres, vont faire en sorte de passer leur garde dans une totale cohésion car ils vont être sollicités – les VSAV sont les engins qui sortent le plus de la caserne. Ce matin, ils sont "le premier départ", celui des trois véhicules de secours et d'assistance aux victimes qu'on "sonne" en premier.