Faire face à sa propre violence, s'y confronter, la comprendre et la dompter afin d'éviter qu'elle ne se reproduise. C'est à ce travail que se sont attelés plusieurs hommes condamnés par la justice pour violences conjugales, au centre pénitentiaire de Cergy (Val-d'Oise), en banlieue parisienne. Selon les professionnels qui les encadrent dans des groupes de parole, ces ateliers sont fondamentaux, tant les faits de violences conjugales envers les femmes ont augmenté (+10% en 2020 par rapport à 2019 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur). Cette année-là, 17 600 hommes ont été jugés. Parmi eux, 80% nient les faits et près de 40% récidivent, selon le même rapport.

Florie Martin, la réalisatrice du documentaire Combattre leur violence, diffusé mercredi 16 novembre à 22h45 dans l'émission "Infrarouge" (France 2), a posé ses caméras pendant trois mois dans le service d'insertion et de probation de ce centre pénitentiaire. Chaque semaine, dix hommes condamnés pour violences conjugales ont l'obligation de participer à un groupe de parole encadré par une psychologue, trois conseillères en insertion et un metteur en scène de théâtre. Le but : prévenir et éviter toute récidive.

Prendre conscience de leur responsabilité

Il faut d'abord sortir ces hommes du déni. Tel est l'un des objectifs de ce protocole, qui utilise également des mises en situation théâtrales. Une façon pour ces condamnés de jouer des situations potentiellement conflictuelles, de provoquer le débat et de les faire réfléchir. Le film, produit par la journaliste Mélissa Theuriau, met aussi en lumière la violence que certains de ces hommes ont subi durant leur enfance et qu'ils reproduisent une fois adultes. Une façon, souvent, de se déresponsabiliser, selon les professionnels interrogés.

"Il y a une grosse propension d'auteurs qui ont connu soit des violences de la part de leurs parents, soit qui ont été témoins ou victimes même de la violence des parents entre eux", confirme dans le documentaire Françoise Lescoët, conseillère pénitentiaire d'insertion. "Certains nous ont confié avoir été victimes – et cela arrive fréquemment – de violences sexuelles intrafamiliales. 30 à 40% au moins de ceux que l'on a vus."

Ils cherchent des causes extérieures

Pour autant, le passé de ces hommes violents ne doit en rien occulter leur responsabilité dans la brutalité qu'ils font subir. Ils cherchent souvent des causes extérieures à eux-mêmes : c'est la faute de leur compagne, de l'alcool, de leur enfance. "Il serait tentant de se mettre à travailler sur l'histoire catastrophique ou traumatique de ces sujets-là, ce qui viendrait créer un 'écran', là où notre objectif, c'est de les mettre au travail sur le choix qu'ils ont fait de recourir à la violence", confie dans le documentaire la psychologue Linda Tromeleue.

Le documentaire parvient à saisir la volonté affichée par certains de changer et la prise de conscience des ravages que leur violence provoque. Ces dernières années, plusieurs centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales ont vu le jour en France, notamment à la suite du Grenelle sur les violences conjugales, en 2019.

Le documentaire Combattre leur violence, réalisé par Florie Martin et produit par Mélissa Theuriau, est diffusé dans le cadre de l'émission "Infrarouge", mercredi 16 novembre à 22h45 sur France 2.