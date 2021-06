Moselle : l'auteur d'une tentative de féminicide à Metz est mort

L'homme de 48 ans qui avait poignardé et tiré sur sa femme à deux reprises jeudi, en pleine rue, à Metz (Moselle), est mort, a appris vendredi 4 juin France Bleu Lorraine Nord auprès du procureur de la République de Metz. Après avoir tiré sur sa femme, il avait retourné l'arme contre lui. Le pronostic vital de sa femme, âgée de 46 ans, reste engagé vendredi matin. La victime a été transférée à l'hôpital central de Nancy.

La tentative de féminicide s’est déroulée devant plusieurs témoins. Une enquête de flagrance a été ouverte pour "tentative d’homicide par conjoint" et confiée à la Sûreté départementale, indique France Bleu Lorraine Nord. Le couple, qui a des enfants, était en instance de divorce.

Sur les réseaux sociaux, la scène a été filmée. On voit un homme poursuivre sa femme, menacer des passants et venir plaquer la victime au sol contre un véhicule pour lui tirer dessus à bout portant. Dans cette vidéo, deux détonations sont entendues. L'homme retourne ensuite l’arme dans sa direction et se tire dessus. La police arrive sur place très peu de temps après les tirs.