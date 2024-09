Meurtre de Philippine : "C'est un féminicide et il faut le punir sévèrement", réagit la députée écologiste Sandrine Rousseau

"C'est un féminicide et il faut le punir sévèrement", réagit la députée écologiste Sandrine Rousseau sur France Inter, jeudi 26 septembre, après la découverte, samedi, du corps enterré de Philippine, 19 ans, au bois de Boulogne. Le principal suspect, interpellé mardi en Suisse, est un homme de 22 ans, condamné par le passé pour viol et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), ce qui a suscité de vives réactions, notamment à l'extrême droite.

.@sandrousseau sur le meurtre de Philippine et son utilisation par l'extrême droite : "C'est un féminicide et il faut le punir sévèrement. Mais si [l'auteur] avait été dans un autre pays, il aurait mis tout autant en danger d'autres femmes." #le710inter pic.twitter.com/ovPF7FGPoI — France Inter (@franceinter) September 26, 2024

L'élue se dit "inquiète" d'entendre que "le sujet", dans cette affaire, c'est l'OQTF et dénonce le fait que "l'extrême droite utilise quelques faits divers et en fait un sujet de société". "Je m'inquiète du fait que nous n'ayons aucune considération sur le fait que ce type est dangereux et que s'il était dans un autre pays, il met tout autant en danger d'autres femmes", souligne l'écologiste.

"La question des femmes se résout à dire et à porter le message que les femmes sont en danger à cause des immigrés, à cause des personnes sous OQTF, ce qui n'est pas vrai", s'indigne Sandrine Rousseau, qui dénonce "un fantasme". Elle rappelle que dans "neuf cas sur dix", les femmes connaissent leur agresseur dans les affaires de viols et violences. Elle cite aussi le procès de Mazan qui "n'émeut pas l'extrême droite".

La députée, qui a été l'une des premières personnalités politiques, avec le RN, à réagir et dénoncer ce "féminicide" sur X, affirme que ce n'est pas "une énième loi sur l'immigration" qui résoudra le problème de la "récidive du viol", qu'elle juge "sous-estimé" dans notre société.