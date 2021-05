Gironde : une mère de trois enfants morte brûlée vive à Mérignac, son ex-conjoint arrêté

L'homme, père des trois enfants du couple, est soupçonné de lui avoir tirée dessus avant de l'asperger d'essence et de mettre le feu.

Une trentenaire, mère de trois enfants, a été retrouvée morte par les pompiers mardi à Mérignac (Gironde), ont appris France Bleu Gironde et franceinfo mercredi 5 mai. L'ancien compagnon de cette mère de famille a été interpellé, indique France Bleu Gironde.

La femme de 31 ans a été découverte brûlée vive devant son domicile incendié, mardi vers 18h30, avenue Carnot à Mérignac. Son ex-conjoint a été interpellé peu après par la Brigade anti-criminalité avenue Léon-Blum, alors qu'il avait pris la fuite.

L'homme déjà condamné pour violences conjugales

De source proche du dossier à franceinfo, cet homme, âgé de 44 ans et armé d'un fusil de chasse, a tiré à deux reprises dans les jambes de la mère de ses trois enfants, âgés de 3, 6 et 11 ans, avant de l'asperger d'essence et d'y mettre le feu. Il est également soupçonné d'avoir incendié la maison. Déjà connu pour violences conjugales sur cette même femme, il avait été condamné à 18 mois de prison dont neuf avec sursis en juin 2020.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux et une cellule d'écoute psychologique a été mise en place pour les témoins du drame dans ce quartier résidentiel de Mérignac, précise France Bleu.