Femme tuée sur son lieu de travail dans le Vaucluse : son compagnon mis en examen et placé en détention

Le compagnon d'une femme tuée lundi à coups de couteau sur le parking de son lieu de travail à Cavaillon (Vaucluse) a été mis en examen mercredi 27 juillet pour assassinat et placé en détention provisoire, a annoncé à l'AFP la procureure d'Avignon.

Interpellé à son domicile peu après les faits, l'homme de 61 ans a admis durant sa garde à vue "être l'auteur" des coups mortels sur sa compagne âgée de 50 ans, a précisé la magistrate, Florence Galtier, qui avait ouvert mercredi une information judiciaire. "Le mis en cause n'avait pas d'antécédents judiciaires et n'avait pas été signalé pour des violences antérieures au sein du couple", a déclaré la représentante du parquet. L'homme a été interpellé à son domicile alors qu'il tentait de mettre fin à ses jours à l'aide d'une arme à feu qui se serait enrayée, a-t-elle précisé.

C'est seulement le matin des faits, vers 6 heures, que les gendarmes sont intervenus au domicile de la victime à la suite de l'appel d'un voisin témoin de violences dans l'appartement où cette femme avait émis le souhait de quitter son compagnon. La victime n'avait pas souhaité déposer plainte et avait quitté les lieux pour partir à son travail.

Trente-sept plaies dont six mortelles

Les faits se sont déroulés quelques heures plus tard aux abords de l'entreprise Sterne, spécialisée dans la fabrication de silicone, où elle travaillait et venait de prendre sa pause déjeuner sur le parking. Voyant au loin la voiture de son compagnon, elle s'en était approché pour vérifier sa présence sans le voir avant de regagner son propre véhicule.

Alors qu'elle était "assise côté passager à l'avant, le mis en cause est arrivé en courant et lui a asséné plus d'une trentaine de coups de couteau au niveau du thorax et du visage", a déclaré la procureure d'Avignon, qui précise que le médecin légiste avait relevé 37 plaies dont six mortelles.

L'exploitation des caméras de vidéo-surveillance a montré que l'auteur des faits avait pénétré dans l'enceinte de l'entreprise en escaladant un grillage puis s'était dissimulé entre deux véhicules pour attendre sa victime. Il s'est ensuite dirigé vers elle et a pénétré dans son véhicule côté passager avant de la frapper. Les faits se sont produits devant plusieurs employés de l'entreprise et l'un d'entre eux a tenté de s'interposer, sans parvenir à extraire le mis en cause du véhicule. Il est parti chercher du renfort mais l'homme avait pris la fuite avec son propre véhicule, a ajouté Florence Galtier.