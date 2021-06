Féminicides : le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour renforcer la protection des victimes et le suivi des auteurs de violences conjugales

Deux missions d'inspection avaient été commandées par le gouvernement après les féminicides de Mérignac et d'Hayange.

Le gouvernement a annoncé, mercredi 9 juin, de nouvelles mesures pour renforcer la protection des victimes et le suivi des auteurs de violences conjugales, après le féminicide de Mérignac (Gironde), le 4 mai, et celui commis à Hayange, le 20 mai. Matignon, qui avait commandé deux missions d'inspection, a évoqué "six nouvelles mesures".

Les auteurs du rapport recommandent "d'améliorer la protection de la victime préalablement à la libération" du conjoint violent, "de renforcer et sécuriser la communication entre les services compétents" afin qu'ils puissent prendre des "décisions rapides", et enfin "de mieux piloter localement la protection des victimes".

Création d'un fichier d'auteurs de violences conjugales

Quelque 3 000 téléphones "grave danger" seront aussi mis à disposition des juridictions d’ici début 2022, alors qu'un fichier des auteurs de violences conjugales sera mis en place. Une instance de suivi judiciaire des situations individuelles sera également créée, et réunira magistrats, forces de sécurité intérieure et service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Après les féminicides de Mérignac et d'Hayange, le gouvernement avait commandé deux missions d'inspection afin de faire la lumière sur ces drames.