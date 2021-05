Féminicide : Mérignac rend hommage à Chahinez, tuée et brûlée par son ex-conjoint

Des fleurs et des bougies ont été déposées, mercredi 5 mai, en mémoire de Chahinez, tuée de sang-froid en pleine rue par son ex-conjoint, la veille, à Mérignac (Gironde). Plusieurs centaines d'anonymes sont venus rendre hommage à cette femme de 31 ans, mère de trois enfants. "On n'a pas su la protéger et on en voit le résultat. On se dit quel dommage, quel dommage, on le savait, tout le monde le savait", sanglote une femme.

De la prison pour violences conjugales

Il était 18 heures lorsque Chahinez s'est fait tirer dessus à la sortie de chez elle par son ex-conjoint, armé d'un fusil. Touchée aux jambes, elle s'écroule. Il l'asperge ensuite d'essence et met le feu à son corps. Elle décède, brûlée vive. L'homme est interpellé par la police juste après le drame. il venait de sortir de prison. Mounir B., 44 ans, avait justement été condamné pour violences volontaires sur conjoint à dix-huit mois de prison, dont neuf fermes, assortis d'un sursis probatoire de deux ans. Depuis sa sortie, il la harcelait, selon les proches de la victime. En mars, il l'avait violemment agressé.