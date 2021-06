Les habitants de Monéteau (Yonne) sont venus se recueillir, rendre hommage à une femme de 32 ans, tuée vendredi 11 juin devant son domicile, par son ex-compagnon. Beaucoup n'ont pas la force de parler aux caméras de France Télévisions, mais partout, l'émotion est palpable. "Malheureusement ça continue, et il y en a de plus en plus (…) Il faut agir, mais fermement", explique une riveraine.



Un homme connu de la justice pour des faits de violence conjugale

L'homme qui a tué son ex-compagne était bien connu des services de police et la justice, pour des faits de violence conjugale. Vendredi, il a abattu la victime de plusieurs balles. Des témoins ont donné l'alerte. La victime laisse derrière elle deux enfants de 2 et 5 ans. Depuis samedi matin, les drapeaux de la mairie sont en berne, et une cellule psychologique a été ouverte. Lundi, un hommage sera organisé sous la forme d'une minute de silence, devant la mairie.