DIRECT. Le gouvernement lance son "Grenelle des violences conjugales", les associations espèrent "au moins" 500 millions d'euros

: Complètement sceptique ! Cet argent réclamé devrait servir à l'éducation nationale...éduquer les jeunes...ce que ne font plus les parents...changer les mentalités ... Les policiers peuvent être formés dans le cadre de leur formation...et...il faut apprendre aux filles à ne pas être soumises, à être fortes dans leur tête...et encore une fois cela passe par l'éducation !

: Les hommes violents doivent systématiquement passer par la case prison avec la sanction du secret trois mois comme ça ils auront le temps de se calmer. La justice est dans le laxisme le plus total et en fin des comptes les agressions se multiplient car les agresseurs se sentent dans l'impunité la plus totale, ne soyez pas rousseauiste.

: Les féminicides sont d'abord le fait d'hommes violents. Honte a tous ces violents face aux femmes, sur la route, dans les manifestations.... et aussi dans les paroles. Jean

: Quand on parle de féminicide, on parle de la mort de femmes qui ont été frappées voire torturées physiquement et psychologiquement depuis longtemps. Il faudrait traiter le problème à la base, éradiquer les violences conjugales « banales », mettre hors-circuit de la société tous ces bourreaux machistes et misogynes, ne plus les voir comme des cow-boys virils et attirants, mais comme des assassins potentiels.

: Parmi les préconisations des associations pour le Grenelle des violences conjugales, figure une meilleure formation des policiers et gendarmes appelés à recueillir les plaintes des femmes victimes. Au commissariat d'Orléans, un service spécifique dédié à l'accueil des victimes de violences conjugales a été mis en place. Reportage.

• Le gouvernement ouvre aujourd'hui un Grenelle contre les violences conjugales. Des associations féministes critiquent dans une tribune sur franceinfo les conditions d'organisation du Grenelle : "On est loin du compte !"



: Le Grenelle des violences conjugales s'ouvre aujourd'hui. L'occasion pour le mouvement Nous Toutes de parler de son compteur, qui dénombre 100 femmes tuées par leur mari ou leur ex-compagnon depuis le début de l'année.





: Gülçin Kaplan, 34 ans, a été tuée par son ex-mari à Annemasse en Haute-Savoie, en janvier dernier. Ses multiples alertes n'ont pas pu la sauver. "On n'a jamais voulu écouter Gülçin", témoigne une proche sur franceinfo.

: Si les policiers recevaient les plaintes comme si c'était leur mère ou fille ce serait mieux... Vécu une main-courante a peine prise pour agression sur une voisine, une semaine après le type violait, en récidive... Trop de bourrins, pas assez d'ordonnances restrictives. Pas assez rentable pour Castaner et Belloubet ???

: #NOUSTOUTES Un grenelle alors qu'on connaît les dysfonctionnements ? Déposer plainte et être entendue est difficile face à des policiers fatigués et sous pression des chiffres, tact, empathie, compréhension, un manque accentué par ce gouvernement.

: Comme si ce gouvernement allait mettre de l'humanité et de la justice #GRENELLE

: "Toutes les propositions ont déjà été faites de longue date (...) Et rien."



L'actrice Eva Darlan critique sur franceinfo une opération de communication du gouvernement au sujet du Grenelle des violences conjugales qui s'ouvre aujourd'hui : "Ce Grenelle sort du chapeau pour inventer des solutions qui existent déjà."

: A Saint-Nicolas-lez-Arras, près d'Arras (Pas-de-Calais), un centre créé il y a plus de dix ans prend en charge des hommes violents à l'égard des femmes. Ce programme souhaite responsabiliser des hommes auteurs de violences conjugales pour empêcher la récidive. Plus d'explications dans notre article.

: Peut-on imaginer une infraction de féminicide en France ? Le gouvernement reçoit aujourd'hui 80 responsables associatifs, acteurs de terrain, magistrats, policiers pour entamer une concertation. Il y a deux ans, une chercheuse pointait la nécessité de créer une infraction spécifique aux crimes genrés. Retrouvez sa proposition dans notre article.









: "On est loin du compte !" : des associations féministes critiquent les conditions d'organisation du Grenelle sur les violences conjugales. Elles réclament dans une tribune sur franceinfo un milliard d'euros "pour répondre à l'importance de l'enjeu".









: Il est temps de faire un tour par les kiosques pour notre traditionnelle revue de presse. Plusieurs quotidiens consacrent ce matin leur une aux féminicides, le phénomène ayant déjà fait plus de 100 morts depuis le début de l'année. "L'inaction tue", estime L'Humanité alors que le gouvernement lance aujourd'hui à Matignon, un Grenelle des violences conjugales.



















: Le gouvernement va lancer aujourd'hui à Matignon un Grenelle des violences conjugales, en présence de familles de victimes. Les associations espèrent qu'il débouchera sur un "plan Marshall" pour enrayer un phénomène ayant déjà fait plus de 100 mortes depuis le début de l'année. En attendant, le Premier ministre, Edouard Philippe, doit annoncer dans l'après-midi "de premières mesures d'urgence visant à renforcer la protection des victimes", selon ses services.