Scandale des "duchy files" au Royaume-Uni : "Ça choque le pays", selon une spécialiste de la famille royale

Catherine Ivanichtchenko, journaliste spécialiste de la famille royale britannique, était invitée sur le plateau d'Autrement dit du lundi 11 novembre pour évoquer les "duchy files", une affaire qui éclabousse la monarchie outre-Manche.

Ces derniers jours, une enquête publiée par des médias britanniques a révélé que Charles III et le prince William perçoivent de l'argent d'organismes publics sur les duchés de Lancaster et de Cornouailles, tout en bénéficiant d'exemptions d'impôts. "Le secret était bien gardé depuis 800 ans", rappelle Catherine Ivanichtchenko, journaliste spécialiste de la famille royale britannique. Selon elle, "le plus choquant dans cette histoire, c'est que c'est en grande partie loué par des associations caritatives ou des ministères".

L'hôpital public britannique paie un loyer à Charles III

Ainsi, "on en arrive à des inepties comme quoi une des prisons du sud de l'Angleterre paie des millions d'euros à William. À Londres, on a découvert que toute une flotte d'ambulances était louée par le NHS qui est exsangue financièrement parlant, et qui loue ce parking au roi pour environ 1 million d'euros par an". De plus, le roi Charles III et le prince William "sont exemptés d'impôts et de taxes sur les plus-values qui sont faites. Ça choque le pays, la population britannique qui vit des années très compliquées depuis le Brexit", souligne Catherine Ivanichtchenko.

