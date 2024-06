Royaume-Uni : la princesse Kate constate "de bons progrès" dans son traitement contre le cancer et annonce sa prochaine apparition officielle samedi

La princesse Kate participera samedi 15 juin à la parade d'anniversaire du roi d'Angleterre, Charles III. Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, la princesse Kate a annoncé la date de sa première apparition officielle depuis Noël. Mettant un terme aux spéculations sur son absence de la sphère publique, l'épouse de l'héritier de la couronne britannique, le Prince William, avait annoncé dans une vidéo le 22 mars qu'elle souffrait d'un cancer et suivait une chimiothérapie.

"J’ai hâte d’assister au défilé de l’anniversaire du roi ce week-end avec ma famille et j’espère participer à quelques engagements publics au cours de l’été, mais je sais également que je ne suis pas au bout de mes peines", a écrit la princesse de 42 ans, qui ne s'était guère exprimée ces derniers mois sur les réseaux sociaux, si ce n'est pour publier des messages à l'occasion de l'anniversaire de ces enfants.

Quant au roi, actuellement également traité pour un cancer, il célèbre officiellement son anniversaire à l'occasion de la célébration militaire appelée "trooping the colour" qui se tiendra cette année samedi. Et ce bien qu'il soit né un 14 novembre, en 1948.

"Je fais de bons progrès"

"J'apprends à être patiente, surtout face à l'incertitude", a poursuivi Kate, donnant des nouvelles de son état de santé. "Je fais de bons progrès, mais comme le savent tous ceux qui suivent une chimiothérapie, il y a de bons et de mauvais jours", a-t-elle écrit, ajoutant que son "traitement est en cours et durera encore quelques mois."

Se disant "époustouflée" par les messages de soutiens et d'encouragements qui lui parviennent, Kate a ainsi remercié les personnes qui ont "si courageusement partagé [leurs] histoires avec [elle]."."Cela a vraiment fait toute la différence pour William et moi et nous a aidés tous les deux à traverser certaines des périodes les plus difficiles", a-t-elle assuré.