Royaume-Uni : la monarchie peut-elle survivre à Elizabeth II ?

Elizabeth II est toujours là et continue de diriger le Royaume-Uni depuis son château de Windsor. Mais ses apparitions publiques se font de plus en plus rares. Malgré tout le socle de la famille royale dans l’opinion est suffisamment solide pour que la couronne résiste au décès de la souveraine, et cela même si le prince Charles est bien moins populaire que sa mère. Selon un sondage réalisé début mai, 60% des Britanniques se disent favorables au maintien de la monarchie contre 27% plus en faveur pour une abolition.

L’opposition à la couronne monte dans les anciennes colonies britanniques

Même si la montée des camps indépendantistes ou nationalistes​, en Écosse ou en Irlande du Nord ​par exemple, fragilise l’unité du Royaume-Uni, la vraie question réside dans l’avenir de la monarchie britannique dans les autres pays ​du Commonwealth, où la reine est toujours chef d’État. Certaines oppositions montent dans ces anciennes colonies britanniques à travers la planète. Récemment l’île de la Barbade a rompu le lien avec la monarchie britannique, un exemple que pourraient bien suivre d’autres pays.