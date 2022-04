Royaume-Uni : la famille royale partage un poème d'hommage pour l'anniversaire de la mort du prince Philip

Un hommage à la carrière militaire de Philip. La famille royale britannique a partagé un poème, samedi 9 avril, pour commémorer la mort du prince Philip, époux de la reine Elizabeth, un an jour pour jour après cette disparition.

L'élégie, écrite par le poète anglais Simon Armitage, a été partagée sur les réseaux sociaux de la famille royale, pour marquer le premier anniversaire de sa mort.

Intitulé The Patriarchs: An Elegy, le poème a été partagé sous forme de vidéo, lu par Simon Armitage avec un piano en fond sonore et des images de la vie du prince, dont son mariage et la naissance de ses enfants. Il avait été publié pour la première fois le jour de ses funérailles.

