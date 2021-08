Royaume-Uni : la cérémonie de la garde royale de retour à Buckingham palace après 18 mois d'interruption

La garde royale est de retour à Buckingham Palace (Londres). Après 18 mois d'interruption à cause de l'épidémie, la cérémonie de la relève de la garde a repris. Cette ancienne tradition militaire est devenue une attraction touristique et l'un des symboles de la monarchie britannique. Jamais la cérémonie de s'était interrompue si longtemps depuis la Seconde Guerre mondiale. Devant les grilles du palais, à la fin du mois d'août, les touristes étrangers sont rares, mais les Britanniques en profitent.

Une cérémonie restée identique depuis 400 ans

La tradition vieille de 400 ans est revenue à l'identique. Les soldats à l'uniforme rouge flamboyant, coiffés de leur chapeau en poils d'ours, répètent à nouveau les mêmes gestes à l'unisson. Toujours présents depuis un an et demi, les soldats prenaient la relève sans cérémonie pour ne pas attirer la foule. "Avec les restrictions et la distance sociale c'était vraiment assez difficile de pouvoir s'entrainer pour des parades, mais depuis le printemps cette année nous avons élevé le niveau d'entraînement", assure le capitaine Frederick Howard-Keyes, responsable des cérémonies et des parades publiques. Elisabeth II n'était malheureusement pas sur place pour saluer leur retour.