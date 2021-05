Royaume-Uni : la BBC s’excuse 25 ans après à propos de l’interview choc de la princesse Diana

Le 20 novembre 1995, dans un entretien à la BBC, la princesse Diana évoquait la liaison extra-conjugale entre le prince Charles et Camilla Parker Bowles. 25 ans après, la chaîne présente ses excuses après la révélation du mensonge d’un des journalistes pour obtenir les aveux de la princesse.

Le 20 novembre 1995, la famille royale britannique était chamboulée par les révélations de la princesse Diana. Interrogée sur le possible rôle de Camilla Parker Bowles dans le déclin de son mariage avec le prince Charles, elle concède dans un entretien à la BBC : "Nous étions trois dans ce mariage donc c’était un peu trop". Une sortie médiatique mettant en avant l'infidélité du prince Charles à l’époque.

Un mensonge pour obtenir des aveux

25 ans plus tard, la BBC a présenté ses excuses auprès de la famille royale britannique. À l’époque, le journaliste Martin Bashir avait menti au frère de Lady Di, lui faisant croire qu’elle était espionnée par les services de sécurité en présentant de faux documents. C’est grâce à ce mensonge qu’il a décroché un rendez-vous avec la princesse. Mais les excuses de la chaîne n’ont pas suffi à apaiser la colère et la tristesse du prince William. "Il est très triste de savoir que les erreurs de la BBC ont alimenté la peur, la paranoïa et la solitude de ma mère dans les dernières années passées avec elle", déclare-t-il.