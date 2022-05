Reportage "Quel exemple pour nous tous ! ", les Londoniens se préparent à fêter les 70 ans de règne d’Elizabeth II

À partir de jeudi 2 juin, le Royaume-Uni va célébrer le "jubilé de platine" de la reine à travers des concerts, des défilés, des rassemblements dans les villes et les quartiers. Et on voit déjà des drapeaux dans tout le pays, en particulier dans la capitale.

Il faut se presser de traverser le Mall, cette avenue rectiligne d’un kilomètre qui part du Palais de Buckingham, bordée de barrières en métal, c’est là qu’aura lieu le défilé militaire jeudi et la grande parade dimanche. Il faut se dépêcher parce que les soldats et les chevaux, en ordre et au pas, font leurs répétitions.

Emily n’en rate rien, les yeux qui pétillent. "C’est très spécial en effet. Elle a si bien fait et travaillé si dur. J’espère qu’elle aura un superbe jubilé parce que nous la respectons tous profondément. J’ai la soixantaine, elle a toujours été ma Reine. Quel exemple pour nous tous, vraiment", sourit-elle.

Les grilles de Buckingham où se pressent habituellement les touristes, sont inaccessibles. Si l’on s’éloigne, pour arriver à Piccadilly Circus par exemple. Un immense portrait d’Elizabeth II occupe les écrans lumineux, habituellement réservés aux publicités des grandes marques. Lia, 9 ans, l’observe impressionnée. Elle a bien l’intention de lui rendre hommage elle aussi : "À la maison, pour célébrer la Reine, je vais faire des biscuits en forme de couronnes.

90 millions de pintes de bière

Tout le monde s’y met en effet. Les fêtes organisées par la mairie, les conseils de quartiers, les voisins, les clubs de sports ou les écoles. Il y en aura partout promet Tracy Halliwell, elle dirige la branche tourisme de London and partners, l’agence de promotion de la ville. "II va se passer tellement de choses ! Ce sera un énorme week-end de fête. Un week-end prolongé puisque nous aurons un jour férié en plus. Et les Britanniques adorent ça. Il y aura énormément d’activités pour tout le monde. C’est un moment-clé cette année, notre clientèle internationale est toujours très intéressée par la monarchie et les événements royaux", se réjouit-elle.

Pendant ces quatre jours, les pubs ont reçu l’autorisation de fermer plus tard. Ils espèrent vendre 90 millions de pintes de bière dans tout le pays.