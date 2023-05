Le prince Harry et Meghan Markle poursuivis en voiture par "des paparazzis très agressifs" à New York

Cette prise en chasse "acharnée" a duré près de deux heures, a déclaré la porte-parole du couple, mercredi.

Le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont été pris, mardi 16 mai, dans une "course poursuite" impliquant "des paparazzi très agressifs" à New York (Etats-Unis) et dont l'issue aurait pu être "catastrophique", a déclaré le porte-parole du couple dans un communiqué mercredi.

Cette prise en chasse "acharnée, qui a duré près de deux heures, a failli provoquer des collisions avec d'autres conducteurs, des piétons et deux agents de la police de New York", a ajouté ce porte-parole dans un courriel, le prince et sa femme vivant en Californie.

Le couple, qui était dans une voiture avec la mère de Meghan, Doria Ragland, venait de sortir d'une soirée à New York où la duchesse de Sussex a reçu une récompense de l'organisation philanthropique et féministe "Ms. Foundation for Women".

"Pratique très intrusive"

"Bien qu'une personnalité publique suscite de l'intérêt, cela ne doit jamais être au détriment de la sécurité de qui que ce soit", a prévenu le porte-parole, dénonçant la "dissémination de ces images (...) encourageant une pratique très intrusive [dans la vie privée] qui est dangereuse".

Harry, 38 ans, et Meghan, 41 ans, ont quitté la famille royale britannique début 2020 pour s'installer en Californie en raison de conflits et de tensions et de la pression des médias. Harry a longtemps accusé la presse et les paparazzi d'avoir provoqué l'accident de voiture à Paris en août 1997 qui a tué sa mère, la princesse Diana.