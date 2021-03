La reine Elizabeth II loue le "dévouement désintéressé" et le "sens du devoir" avant l'interview de Harry et Meghan

Qu'allait dire Elizabeth II ? Le discours de la reine à l'occasion de la Journée du Commonwealth était presque aussi attendu que l'interview-confession donnée à Oprah Winfrey par le prince Harry et son épouse Meghan Markle. Quelques heures avant la diffusion de cet entretien fleuve sur CBS, la monarque a vanté le "dévouement désintéressé" et le "sens du devoir", dans son adresse enregistrée à l'avance et diffusée par la BBC.

In this year’s #CommonwealthDay message The Queen

pays tribute to the way in which communities across the family of nations have come together in response to the pandemic. pic.twitter.com/rOoUMJLlKg