Grande-Bretagne : les 93 ans de la reine Elizabeth II célébrés en grande pompe

C'est un événement national en Grande-Bretagne. Samedi 8 juin, la reine Elizabeth II a célébré ses 93 ans, bien qu'elle soit née en avril. Elle respecte toujours cette tradition vieille de plus de 150 ans : célébrer les anniversaires des souverains en juin pour profiter d'une météo clémente. Pour les badauds et les téléspectateurs, cet événement est une énième occasion de scruter les têtes couronnées, notamment Meghan Markle et le prince Harry.

Les premiers pas du petit Louis

Parade militaire, salut aux couleurs, orchestre, c'est le rituel en l'honneur de la reine chaque deuxième samedi de juin. À l'issue du défilé, une foule immense s'est massée autour de Buckingham Palace pour assister à la traditionnelle photo de famille. Tous les regards se sont tournés vers Louis, 1 an, le dernier fils de Kate Middleton et du prince William. L'enfant a pu s'exercer au salut royal, une tradition bien britannique.

