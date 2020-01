Eurozapping : le prince Harry veut s'exiler aux Etats-Unis ; la Suisse s'oppose à une autoroute en France

Le Royaume-Uni scandalisé par le retrait de Harry et Meghan. Un simple courrier et sans prévenir personne, même pas la reine Elizabeth II. Les Britanniques ne se remettent pas de la décision annoncée par le prince Harry et son épouse de prendre leurs distances avec Buckingham Palace et de vivre et travailler aux Etats-Unis.

Un député européen catalan en prison

La justice de l'Espagne refuse de reconnaître un eurodéputé catalan. Oriol Junqueras, élu eurodéputé en mai dernier, restera en prison, condamné à 13 ans de prison pour son rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Il ne pourra pas siéger à Bruxelles. Son immunité, validée par l'UE, n'a pas été reconnue par la Cour suprême espagnole. Un scandale pour Quim Torra, président du Parlement catalan.

La Suisse s'oppose à la construction d'une autoroute en France. Le projet contesté est une autoroute en Haute-Savoie reliant Thonon-les-Bains à Machilly et qui suit le parcours du Léman Express. Cette liaison ferroviaire, inaugurée en décembre, doit permettre aux 150 000 frontaliers de venir à Genève sans leur voiture. La Suisse a déposé un recours devant le Conseil d'Etat français.