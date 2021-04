DIRECT. Obsèques du prince Philip : les membres de la famille royale attendus au château de Windsor à partir de 15 heures pour la cérémonie

Ce qu'il faut savoir

"Opération Forth Bridge". C'est sous ce nom de code qu'un protocole particulièrement rigoureux a été mis en place pour l'organisation des funérailles du prince Philip, l'époux de la reine Elizabeth II, qui débutent samedi 17 avril à 15 heures. Un protocole conforme aux volontés du duc d'Edimbourg, qui sera inhumé à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. La cérémonie, sans artifice comme le souhaitait le prince Philip, débutera par une minute de silence dans tout le pays. Elle devrait durer 50 minutes et se déroulera devant 30 personnes, exclusivement des membres de la famille royale, du fait des restrictions sanitaires. Suivez notre direct.

Des obsèques en toute intimité. La crise sanitaire s'invite dans ces funérailles et contraint la cérémonie à la plus stricte intimité, une première pour un tel événement. Nul souverain étranger, chef d'Etat, membre du gouvernement britannique. Même le Premier ministre Boris Johnson, en accord avec la reine, sera absent "pour permettre à autant de membres de la famille que possible" d'assister aux obsèques. Les 30 membres les plus proches de la famille royale seront donc présents pour cet adieu.

Les princes William et Harry réunis. De retour pour la première fois sur le sol britannique depuis sa mise en retrait de la monarchie, le prince Harry sera présent sans sa femme Meghan Markle, restée aux Etats-Unis en raison de sa grossesse. Il suivra le cercueil de son grand-père accompagné du prince William, comme le veut la tradition, mais les deux frères ne marcheront pas côte à côte. Un de leurs cousins, Peter Phillips, prendra place entre eux.

Une cérémonie à forte connotation militaire. La Royal Navy, la Royal Air Force et l'armée de terre seront mobilisées pour accueillir le cercueil du duc d'Edimbourg dans le parc du château de Windsor. Le prince consort, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, très attaché à son passé militaire, tenait à cet hommage qu'il a lui-même orchestré. La fanfare des Grenadier Guards, dont l'époux d'Elizabeth II a été le colonel pendant quarante-deux ans, mènera la procession jusqu'à la chapelle Saint-Georges. La cérémonie "montrera à quel point les forces armées l'aimaient et le respectaient", a précisé Nick Carter, chef des forces armées, sur la BBC.

Tenues civiles pour toute la famille. En dépit d'une cérémonie marquée par la présence des différents corps d'armée, la reine a décidé que tous les membres de la famille seraient en tenue civile. Une façon pour elle d'éviter de plonger dans l'embarras son fils Andrew et son petit-fils Harry. Ce dernier a en effet perdu ses titres militaires honorifiques en décidant de ne plus être un membre actif de la famille royale et ne peut donc plus porter d'uniforme. Quant au prince Andrew, éclaboussé par le scandale Jeffrey Epstein, son apparition en uniforme aurait pu susciter un "sérieux mécontentement" au sein de la Navy, dont il fait toujours partie, écrit le tabloïd britannique The Sun.