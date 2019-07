DIRECT. Affaire Vincent Lambert : sa mort est "désormais inéluctable", se résignent ses parents

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LAMBERT

: Le collectif "Je soutiens Vincent", opposé à l'arrêt des traitements de Vincent Lambert, annule le rassemblement prévu aujourd'hui, à Paris, à 16 heures. Ce rassemblement, qui devait avoir lieu place Saint-Pierre à Montmartre, était programmé pour dénoncer ce que les organisateurs appelaient "l'assassinat en cours" de Vincent Lambert.

: Le docteur Vincent Sanchez a été entendu par la police judiciaire en audition libre, ce week-end. Cela fait suite au dépôt d'une plainte déposée vendredi par les parents de Vincent Lambert pour homicide volontaire à l'encontre du soignant du Centre hospitalier de Reims qui a ordonné l'arrêt des traitements pour leur fils tétraplégique et en état végétatif depuis 2008.

: Voici les principaux titres de l'actualité :



Les parents de Vincent Lambert ne déposeront plus aucun recours pour le maintien en vie de leur fils, annonce leur avocat à franceinfo.





• Sept départements ont été placés en vigilance orange aux orages : l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.



Emmanuel Macron a réagi sur franceinfo à la rétention des notes du bac par certains profs : "On ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage". "Des propos déplacés", répond la secrétaire générale du Snes-FSU.



Le FC Sochaux va bien évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Rétrogradé en National début juin par la DNCG, le club a finalement obtenu gain de cause après un recours en appel.

: "J'espère que dans la cohérence de leur résignation aujourd'hui arrivera une acceptation (...). Ce serait plus humain que la sagesse familiale des parents [leur fasse renoncer] à cette plainte qui est injuste, qui est violente et qui jette l'opprobre sur un corps médical."









: "Il est plus facile de se battre pour la vie que de laisser la mort arriver, mais c'est une leçon de sagesse médicale, humaine et judiciaire. Je rends aussi hommage aux parents car ce n'est jamais facile d'interrompre un combat. [Ses proches] vont pouvoir [lui] dire au revoir dans des conditions plus sereines mais aussi se reconstruire ensuite."





Les parents de Vincent Lambert ont annoncé qu'ils ne feraient plus de recours contre l'arrêt des traitements. Le premier médecin de Vincent Lambert, Eric Kariger, réagit au micro de franceinfo.



: Le docteur Vincent Sanchez a été entendu par la police judiciaire de Reims ce week-end dans le cadre d'une audition libre, a appris franceinfo de source proche de l'enquête. Des constatations ont été également menées au CHU de Reims dans le cadre d'une enquête préliminaire pour tentative d'homicide en bande organisée. Les parents de Vincent Lambert avaient déposé une plainte pour homicide volontaire vendredi au commissariat de Reims contre le médecin.

: L'arrêt du traitement a débuté mardi dernier et Vincent Lambert n'est plus alimenté ni hydraté. Ses parents ont déposé une plainte pour tentative de meurtre, vendredi dernier. Une plainte qui vise très vraisemblablement le médecin Vincent Sanchez et le CHU de Reims.

: "On ne peut plus imaginer aujourd'hui arrêter le processus mortel, si on arrêtait aujourd'hui, il s'agirait d'obstination déraisonnable, ce qui n'était pas le cas mardi dernier, mais la situation de Vincent s'est dégradée depuis mardi avec des complications du fait de la sédation."



Jean Paillot, avocat des parents de Vincent Lambert, déclare à franceinfo que "le jour venu, nous demanderons des comptes, mais [que] pour le moment, l'heure n'est plus qu'au recueillement".



