DIRECT. Affaire Vincent Lambert : la reprise des traitements est "du sadisme pur", dénonce son neveu

: Bonjour @anonyme et merci pour votre question. Face aux prises de décision difficiles lors des situations de fin de vie, il est en effet important de rédiger vos directives anticipées. Comme l'expliquent nos confrères d'Allodocteurs, il s'agit simplement d’un document écrit précisant jusqu’à quel point et par quels traitements vous souhaitez être maintenu(e) en vie. Un modèle de formulaire est disponible sur le site du ministère de la Santé.

: Bonjour, Savez vous quelles sont les démarches à respecter pour indiquer nos volontés dans une telle situation ? A qui les confier ? Bonne journée

Au lendemain de l'annonce de la reprise des soins pour Vincent Lambert, les crispations familiales reprennent. L'avocat de Rachel Lambert annonce ce matin sur franceinfo qu'il va déposer plainte après la diffusion d'une vidéo de Vincent Lambert via le site de Valeurs actuelles hier.



• Les images de son crash avaient choqué le monde entier : l'ancien pilote autrichien de Formule 1 Niki Lauda est mort hier à l'âge de 70 ans.



• En pleine campagne européenne, le président de la République a donné un entretien à plusieurs titres de la presse régionale, publié ce matin. Il y brocarde notamment le Rassemblement national et défend l'idée "d'une taxation commune du kérosène en Europe".

: "On va profiter de ce répit judiciaire pour essayer de calmer le jeu, retrouver un peu de sérénité dans un sujet qui est complexe car il touche à l'humain".



Le président du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), Jean-François Delfraissy, a appelé ce matin sur France inter à profiter du "répit judiciaire" dans l'affaire Vincent Lambert pour "calmer le jeu" et "retrouver un peu de sérénité".

: Bonjour @Guillaume et merci pour votre question. Vous soulignez toute la complexité de l'affaire : la femme de Vincent Lambert assure que son mari lui avait déjà affirmé sa volonté de ne pas être maintenu en vie s'il devait faire face à une situation de grande dépendance, mais aucun engagement écrit dans ce sens n'avait été pris. Si vous voulez mieux comprendre cette affaire, je ne peux que trop vous recommander de lire le long format publié hier par ma consoeur Anne Brigaudeau.

: En tant que tutrice légale, c'est bien à sa femme de défendre les volontés de son mari, non ? Alors, son mari avait-il exprimé des volontés et, si c'est le cas, pourquoi elles ne sont pas respectées ?Je ne comprends pas très bien qui est dans son droit, et surtout, qui respecte les droits du premier concerné. J'ai, un peu, l'impression que le principal intéressé est mis de côté...

: L'avocat de la femme de Vincent Lambert annonce à franceinfo qu'il va "engager des actions" contre des "agissements inqualifiables", après la publication d'une vidéo filmée par la mère du patient.

: "On nous refait le coup tout le temps. Il y a une jouissance de la part de ceux qui font tous ces recours. C'est du sadisme pur de la part du système médico-judiciaire", a déploré le neveu de Vincent Lambert auprès de l'AFP, quand l'avocat des parents du patient tétraplégique saluait une "remontada" après la décision ordonnant la reprise des soins.

: Les avocats des parents de Vincent Lambert doivent donc se rendre ce matin à l'hôpital Sébastopol de Reims (Marne) pour vérifier la reprise des traitements ordonnée hier par la cour d'appel de Paris.

