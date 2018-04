Affaire Vincent Lambert : le CHU de Reims se prononce à nouveau pour un "arrêt des traitements"

Cette décision intervient après le rejet du pourvoi en cassation des parents de Vincent Lambert, qui se trouve dans un état végétatif depuis 2008.

Le CHU de Reims (Marne) s'est de nouveau prononcé pour un "arrêt des traitements" de Vincent Lambert, a appris franceinfo de sources proches du dossier, lundi 9 avril, confirmant une information de l'AFP. Cet ancien infirmier en psychiatrie, qui se trouve dans un état végétatif, a été hospitalisé à la suite d'un accident de la route en septembre 2008. Depuis, sa famille se déchire sur son sort en multipliant les recours en justice.

La demande des parents rejetée

Cette décision intervient alors que le Conseil d'État a rejeté, fin janvier, le pourvoi en cassation des parents de Vincent Lambert. Le père et la mère de l'infirmier tétraplégique et victime de lésions cérébrales irréversibles avaient réclamé la suspension du lancement de la quatrième procédure collégiale pouvant mener ou non à un arrêt des soins.

La plus haute juridiction administrative a estimé que les arguments soulevés par les avocats des parents n'étaient pas de nature "à permettre l'admission" de leur pourvoi. Le Conseil d'État a suivi les recommandations du rapporteur public, dont la fonction est de dire le droit, qui avait jugé la demande des parents "injustifiée".