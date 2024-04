Direct Projet de loi sur la fin de vie : la présentation du texte marque "le début d'un débat parlementaire indispensable", affirme Catherine Vautrin

"C'est maintenant le début d'un débat parlementaire indispensable pour un texte, bien évidemment, qui va nécessiter énormément d'écoute, énormément d'humilité quand on touche à la vie et à la mort et énormément de respect de la liberté de conscience de chacune et chacun d'entre nous", a assuré Catherine Vautrin, mercredi 10 avril. La ministre du Travail et de la Santé a détaillé le contenu du projet de loi sur la fin de vie, présenté en Conseil des ministres. Il prévoit entre autres l'instauration d'une "aide à mourir" sous conditions pour des patients en fin de vie affectés par "une souffrance physique ou psychologique" du fait de leur pathologie. "Le texte est parti au Conseil d'Etat avec 14 articles, il en revient avec 36", a également précisé la ministre. Suivez notre direct.

Une réforme sociétale majeure du second mandat d'Emmanuel Macron. Le projet de loi "relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie" constitue la grande réforme sociétale du second quinquennat du chef de l'Etat, qui s'était engagé de longue date à changer la législation en la matière.

Un long chemin parlementaire. L'examen du projet de loi doit débuter à la fin du mois de mai à l'Assemblée nationale. Le début d'un long trajet parlementaire, qui pourrait prendre jusqu'à deux ans avant l'adoption d'une loi en bonne et due forme. Emmanuel Macron va, de son côté, recevoir les membres de la convention citoyenne sur la fin de vie le 26 avril, a appris franceinfo auprès de l'Elysée, ce mercredi, alors que le projet de loi sur la fin de vie a été présenté en Conseil des ministres.

Une stratégie sur les soins palliatifs. Mercredi, le gouvernement doit également communiquer à l'Elysée sa "stratégie décennale des soins d'accompagnement", destinée à renforcer l'accès aux soins palliatifs en France. L'objectif est d'atteindre un budget annuel de 2,7 milliards d'euros en 2034, contre 1,6 milliard aujourd'hui. "Avant l'ouverture de l'accès à l'aide à mourir, on aura déjà augmenté l'offre de soins palliatifs", a récemment promis la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, dans Le Monde.